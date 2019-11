Merchtemse veroordeelde op Most Wanted-lijst

Op de Most Wanted-lijst, zeg maar de top 20 van meest gezochte misdadigers van het land, staat de naam van Kevin De Cooman. Sinds hij veroordeeld werd tot 15 jaar cel voor het doodschieten van een kameraad, is de Merchtemnaar spoorloos.

De 37-jarige De Cooman werd vorige maand door het Hof van Beroep tot 15 jaar veroordeeld voor het doodschieten van zijn uitgaansmakker Frederik Heyvaert uit de Londerzeelse deelgemeente Malderen. Na de uitspraak verdween hij spoorloos.

De Cooman en Heyvaert waren op 15 maart 2015 samen uitgegaan en hadden gedronken en drugs gebruikt. Nadien trokken ze naar het appartement van De Cooman die een pistool bovenhaalde. Hij zette het wapen tegen het hoofd van het slachtoffer en haalde de trekker over. Nadien verborg Kevin D.C. het lichaam van Frederik Heyvaert in zijn bestelwagen. Die werd samen met het lichaam een maand later teruggevonden aaneen leegstaand bedrijfspand in Merchtem.

De Cooman hield steeds vol dat het om een ongeluk ging en hij niet wist dat er een kogel in het wapen zat. Maar volgens het Hof van Cassatie wist de verdachte dat wel en schoot hij Heyvaert dus opzettelijk neer. Eerst werd hij door de correctionele rechtbank veroordeeld tot 10 jaar cel maar in cassatie werd die straf vorige maand dus verzwaard naar 15 jaar.

Sven Mary, De Coomans advocaat, zegt aan HLN bezorgd te zijn om de verdwijning van zijn cliënt en te vermoeden dat hij mogelijk nog in het land en zelfs in de regio zou kunnen verblijven.