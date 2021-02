Metamorfose voor historische binnentuin van Kasteel van Gaasbeek?

De binnentuin met de typische buxushagen bepaalt al vele decennia lang mee het uitzicht van het Kasteel van Gaasbeek. Het kasteel is intussen al enkele maanden dicht voor een grondige restauratie. Ook de binnentuin zou grondig onder handen worden genomen. Herman Van den Bossche pleit om voorzichtig te werk te gaan in de historisch waardevolle en beschermde omgeving.

“De tuin op de binnenkoer van het kasteel van Gaasbeek is echt een unieke tuin. Iedereen die binnenkomt via de kasteelpoort en de tuin ziet in de omgeving van de kasteelgevels met dat uitzicht op het Breughellandschap is meteen ingepakt”, aldus Van den Bossche. “40 jaar ervaring in erfgoedzorg, met name in historische tuinen, heeft me geleerd dat een nieuwe aanleg niet per se de beste oplossing is voor het behoud van een tuin.”

Een nieuwe aanleg betekent volgens Van den Bossche veel meer onderhoud. “Eerst moet men bewaren wat er is en pas dan kan men eventueel uitkijken om te vernieuwen. Alle gegevens bij elkaar brengen en dan aan de hand van de resultaten beslissen: waar gaan we naartoe?”, aldus Van den Bossche.