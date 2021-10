Michel Doomst geeft burgemeesterssjerp na 33 jaar door

Burgemeester van Gooik Michel Doomst (67) geeft op 1 januari de burgemeesterssjerp door aan Simon De Boeck, huidig eerste schepen. Doomst was maar liefst 33 jaar burgemeester van de Pajotse gemeente. Hij wil na een drukke politieke carrière meer tijd vrijmaken voor zijn familie. "Ik wil me blijven inzetten voor de mensen en mijn streek, maar dan op een ander ritme", zegt Doomst.

Een kleine revolutie in Gooik. Michel Doomst stopt eind dit jaar als burgemeester van de Pajotse gemeente. Doomst werd in 1982 verkozen als gemeenteraadslid en werd in 1989 burgemeester. 33 jaar lang droeg hij de sjerp en is daarmee de langst zittende nog actieve burgemeester van Vlaanderen. Doomst maakt naar eigen zeggen een heel bewuste keuze. Hij wil de jongere generatie kansen geven en meer tijd vrijmaken voor zijn familie.

“Ik neem deze beslissing niet omdat ik me uitgeblust voel. Tot vandaag werk ik met veel plezier 7 dagen op 7 voor de gemeente, maar ik wil graag de jonge generatie voldoende ruimte geven om zich te ontwikkelen", zegt Michel Doomst. "De helft van de bestuurstermijn is dan ook een goed moment om de fakkel door te geven. Ik sta open voor nieuwe uitdagingen en wil mij verder inzetten voor de mensen en de streek. Ik blijf ook betrokken bij de werking van CD&V Gooik. Maar op een ander ritme. Mijn gezin, kinderen en kleinkinderen komen nu op de eerste plaats.”

Huidig eerste schepen Simon De Boeck wordt vanaf 2022 de nieuwe burgemeester van Gooik. Het is een wissel bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 al werd afgesproken, maar nooit op papier werd gezet. De 40-jarige De Boeck wordt een jonge burgemeester, maar heeft al 15 jaar ervaring als schepen. "Ik neem met veel passie en goesting het stuur over", zegt De Boeck. “Mijn ervaringen als architect en raadgever op het kabinet waren heel leerrijk, maar daar komt nu een einde aan. Als burgemeester wil ik me voltijds op de gemeente kunnen focussen.”

Herman Anthoons volgt De Boeck op als schepen. Michel Doomst was naast burgemeester in Gooik ook Vlaams parlementslid en volksvertegenwoordiger. Hij is bij het brede publiek ook bekend als één van de voortrekkers in de strijd voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.