Minder bevestigde coronagevallen, maar lichte toename ziekenhuisopnames

Vilvoorde telde de voorbije week met 66 bevestigde besmettingen de meeste positieve coronagevallen in onze regio. Daarna volgen Ternat (63), Dilbeek (54), Grimbergen (48) en Halle (46). Alle cijfers zijn in dalende lijn. Volgens experts heeft de heropening van de scholen geen effect op de scholen.

Nationaal gezien dalen ook de ziekenhuisopnames, maar Vlaams-Brabant is een uitzondering. Daar zien de experts een lichte toename van het aantal opnames. In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde verblijven momenteel 26 coronapatiënten. Vorige week waren dat er 22. “Zoals blijkt uit de cijfers is de situatie gunstiger dan een paar weken geleden, maar ver van veilig,” aldus Yves Stevens, woordvoerder van het crisiscentrum. “Voorzichtigheid blijft geboden.”