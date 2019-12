Minder treinen in Vilvoorde door renovatie perrons

De NMBS heeft de dienstregeling van enkele treinen in onze regio aangepast. De wijzigingen worden vooral doorgevoerd omdat morgen een nieuwe fase start van de renovatie van de perrons in Vilvoorde. Daar zullen enkele IC-treinen richting Brussel en Antwerpen niet meer stoppen.

Drie jaar geleden begon de renovatie van de perrons van het station van Vilvoorde. Vanaf morgen worden de vernieuwde perrons 3 en 4 geopend. “De werken zijn nog niet volledig afgerond zijn, zo wordt er nog bijkomende verlichting en veiligheidsmarkeringen geplaatst. Die perrons worden zo snel mogelijk afgewerkt. De centrale zone met de toegang tot de onderdoorgang zal wel afgewerkt zijn”, meldt Bart Crols van NMBS.

Vanaf morgen worden verhuist de werf dan naar perrons 1 en 2, waardoor langere IC-treinen niet meer kunnen stoppen in het station. “Twee van de drie IC-treinen die in Vilvoorde stoppen (IC Antwerpen-Mechelen-Brussel en de IC Turnhout-Brussel-Binche) kunnen tijdens de werken, die zo’n twee jaar zullen duren, uitwijken naar de vernieuwde perrons, maar een ander IC-spoor tussen Antwerpen-Mechelen-Brussel niet”, zegt Crols.

In het station zullen daarom twee in plaats van drie IC-treinen naar Brussel stoppen en één in plaats van twee IC-treinen richting Antwerpen. Tot slot zullen door andere werken de S5-treinen tussen Mechelen en Halle/Edingen worden omgeleid en daardoor niet meer stoppen in Weerde.