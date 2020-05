Minister Somers laat taalbeleid in Drogenbos onderzoeken

Vlaams minister voor Binnelands Bestuur Bart Somers (Open VLD) vraagt de provinciegouverneur om het taalbeleid van de gemeente Drogenbos te onderzoeken. Aanleiding is een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) over het tweetalige infoblad van de gemeente.

In het infoblad van de gemeente Drogenbos werd aan Franstalige inwoners gevraagd zich online te registreren om zo hun gemeentelijke administratie in het Frans toegestuurd te krijgen. Volgens parlementslid Klaas Slootmans uit Beersel gaat dat flagrant in tegen de omzendbrief-Peeters en is het aanleggen van een taalregister en het verspreiden van tweetalige infobladen onwettelijk. Minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers bevestigde dat de omzendbrieven Peeters onverkort van kracht blijven en dat het aanleggen van een taalregister in strijd is met de taalwetgeving. Minister Somers zal provinciegouverneur De Witte vragen om de zaak te onderzoeken.