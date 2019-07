Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gaat niet in op de vraag van het gemeentebestuur van Ternat om de brandstofprijzen langs snelwegen aan te passen om zo het tanktoerisme tegen te gaan. Ternat besliste onlangs om chauffeurs die de snelweg verlaten om in de gemeente goedkoper te tanken, meer te laten betalen.

Minister Weyts niet akkoord met tanktaks in Ternat

De tankstations aan de Assesteenweg in Ternat, vlakbij het op- en afrittencomplex van de E40, zijn bijzonder geliefd bij vrachtwagenchauffeurs. De brandstofprijzen liggen er lager dan op de E40 en dus verlaten vele chauffeurs de autosnelweg om langs de Assesteenweg te tanken.

De gevolgen laten zich elke dag voelen op de steenweg, die sowieso al druk bereden wordt. Om het tanktoerisme te ontmoedigen, besliste Ternat onlangs om een nieuwe belasting voor brandstofpompen in te voeren. Minister Weyts gaat echter niet in op de vraag van Ternat om de prijzen in alle tankstations langs autosnelwegen aan te passen.