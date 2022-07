Minister Wilmès neemt ontslag uit federale regering

Sophie Wilmès was in de federale regering onder meer bevoegd voor Buitenlandse Zaken en de Federale Culturele Instellingen. Dit voorjaar legde ze die taken al tijdelijk neer door de ziekte van haar man. Nu stapt ze definitief uit de regering. “De ziekte van mijn man zal een moeilijke strijd worden die ik aan zijn zijde en aan de zijde van onze kinderen wil voeren. Mijn huidige taken binnen de regering laten me dat niet toe”, zegt Wilmès over haar beslissing.

Haar vertrek betekent dat Wilmès vanaf het begin van het nieuwe parlementaire jaar opnieuw zal zetelen in de Kamer. De politica uit Sint-Genesius-Rode dankt de vele mensen die hun steun betuigden en de collega’s die tijdens haar afwezigheid haar taken overnamen. “Aan wie mij opvolgt en aan de hele regering wens ik succes en volharding, om de projecten en hervormingen die ons land zo hard nodig heeft, tot een goed einde te brengen”, aldus Wilmès.