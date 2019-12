Mobiel pompstation moet druk op waterleidingen garanderen

In Lennik wordt eind deze week een mobiel pompstation geïnstalleerd. Dat zal volgens De Watergroep de problemen met de druk in de waterleidingen in Lennik, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw verhelpen.

Vorige week bleek er opnieuw een lek te zijn in de waterleiding in de Stationsstraat in Dilbeek. Daardoor ondervonden heel wat inwoners van Dilbeek, Lennik en Sint-Pieters-Leeuw problemen met de druk op hun leiding. In januari plant FARYS een grondige renovatie van de transportleiding in Dilbeek en dat betekent dat de druk dan opnieuw zal zakken. “Om dat op te vangen, voorzien we een mobiel pompstation dat in Lennik zal worden geplaatst op de hoek van de Pelmolenstraat en de Oude Geraardsbergsestraat”, legt Kathleen De Schepper van De Watergroep uit. “Het mobiele pompstation wordt op vrijdag 20 december in dienst genomen en moet voor meer waterdruk zorgen in de hoger gelegen gebieden van Dilbeek en Lennik.“