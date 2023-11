Mobiel stalkingsalarm voor Halle-Vilvoorde: “Mentale rust en veiliger gevoel”

Jaarlijks registreert de politie gemiddeld 22.000 aangiftes van stalking, vaak door ex-partners. Daders versturen ontelbare berichten, staan aan de schoolpoort, betreden ongevraagd de woning of sturen cadeautjes. Mentale terreur. Steeds meer wordt er nu ook fysiek geweld gebruikt. Om het probleem aan te pakken, besliste justitie om met een mobiel stalkingsalarm te introduceren. “Onze magistraten kregen ondertussen een training over de toepassingsmodaliteiten van de maatregel en ook de verantwoordelijken binnen de verschillende politiezones van onze regio kregen een gedegen opleiding”, zegt procureur des Konings Carol Vercarre.

De alarmknop kan worden toegekend aan slachtoffers van stalking bij wie er kans bestaat dat de feiten levensbedreigend worden. Slachtoffers kunnen ook zelf een aanvraag indienen voor een alarmknop. Zij kunnen dit doen bij hun lokale politiezone. “De knop is zo klein dat hij makkelijk past in een broekzak of handtas en niet zichtbaar is voor de dader. Als het slachtoffer zich bedreigd voelt, kan het de knop indrukken zonder dat de dader dit merkt. De noodcentrale van de politie wordt direct gealarmeerd, het ziet waar het slachtoffer is en stuurt politie en hulpdiensten snel ter plaatse”, aldus Vercarre.

De eerste resultaten van het mobiel stalkingalarm in de andere provincies zijn positief. Slachtoffers die een alarm kregen, voelen zich veiliger en hebben meer mentale rust. Op de alarmknop wordt ook niet te pas en te onpas gedrukt. Het slachtoffer drukt er enkel op als het zich echt onveilig voelt of in een onveilige situatie verkeert. “Een dergelijk positief resultaat hopen we op termijn ook in onze regio Halle-Vilvoorde te bekomen. De eerste twee stalkingalarmen zijn alvast recent toegekend”, besluit Carol Vercarre, procureur des Konings.