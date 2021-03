Modezaken in de regio juichen Fancy Friday toe

Vandaag is het Fancy Friday. Da's een dag die naar aanleiding van één jaar corona in het leven is geroepen door twee journalistes. Na één jaar corona met lockdowns en telewerk en zonder culturele uitstapjes en restaurants of cafés, riepen ze iedereen op om zich vandaag toch eens feestelijk uit te dossen. Bij damesboetiek Moderna in Schepdaal (Dilbeek) zijn ze fan van het initiatief.

Een dag om je schaamteloos op te kleden als kleine daad van mentaal verzet. Dat is Fancy Friday. “Doen,” zeggen ze bij damesboektiek Moderna in Schepdaal. “Door iets feestelijk aan te trekken, voel je je beter in je vel. Je straalt meteen van positivisme. Kies daarom voor een outfit met leuke kleuren, dat kleurt jouw dag en die van anderen”, zegt Birgit Schoonjans.

Op sociale media was vandaag te zien hoe veel mensen deelnamen aan Fancy Friday. Er werd niet gewerkt in slobbertrui of joggingbroek, maar in feestpak. Je opkleden om thuis te telewerken blijft natuurlijk iets anders dan opgekleed naar een feest te gaan. Daarom geeft Birgit Schoonjans straks in ons nieuws de nodige tips.