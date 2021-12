Moestuintjes voor hoeve Felix De Boeck

De voorbije jaren werd de oude hoeve van Felix De Boeck volledig gerenoveerd. De Boeck was een van de belangrijkste grondleggers van de abstracte schilderkunst in ons land. Vanaf volgend jaar is het grote publiek welkom in de hoeve. Met de heropening wordt de focus gelegd op de erfgoedactiviteiten in en rondom de hoeve. De moestuintjes passen in dat plan.

“Het project kan rekenen op een bedrag van 9.750 euro”, aldus gedeputeerde voor het platteland Gunther Coppens. “De site is de enige groene zone in Drogenbos. Het behoud van het platteland is een topprioriteit voor ons. Ook in verstedelijkte kernen zoals Drogenbos. Op die manier zorgen we ervoor dat huidige en toekomstige generaties plekken hebben om naartoe te trekken en te onthaasten.”