Mondmaskerplicht wordt goed opgevolgd op Vilvoordse markt

Wie naar de markt in Vilvoorde gaat, is vanaf vandaag verplicht om een mondmasker te dragen. Een maatregel die goed wordt opgevolgd. Dat bevestigt ook de politiezone VIMA, die streng toekijkt of de verplichting nageleefd wordt.

Sinds vorige week is het verplicht om een mondmasker te dragen in winkels. De stad Vilvoorde heeft die maatregelen doorgetrokken naar de wekelijkse markten en bij een bezoek aan de stadsdiensten. "De toegang tot de markten zal vanaf de woensdagmarkt van 15 juli enkel nog mogelijk zijn wanneer een mondmasker gedragen wordt", aldus de stad Vilvoorde. De maatregel was wel nog niet bij alle marktkramers en klanten bekend, maar over het algemeen werd die maatregel wel goed opgevolgd.

De meeste klanten reageren begripvol op de maatregel. De politiezone VIMA controleert of de mondmaskerplicht nageleefd wordt. "In de meeste gevallen spreken we de marktgangers aan en benadrukken we hen dat ze de maatregel moeten naleven. Zeker omdat het de eerste dag is dat een mondmasker verplicht is", zegt woordvoerder Catherine Bodet. "Maar het is wel het moment om kort op de bal te spelen. Tot nu toe hebben we één boete moeten uitschrijven. Het ging om een persoon die herhaaldelijk weigerde om een mondmasker op te zetten."