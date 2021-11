Mondmaskers doen herintrede in secundaire scholen

“Inzake COVID-besmettingen volgt het Vlaams onderwijs de evolutie in de rest van de samenleving. Net zo worden ook de COVID-maatregelen aangepast in het onderwijs, zoals die evolueren in de rest van de samenleving. Daarom komen de mondmaskers vanaf 20 november terug in het secundair onderwijs en blijven ze gehandhaafd in het 5de en 6de leerjaar, in navolging van de verstrenging van de mondmaskerplicht in de rest van de samenleving vanaf de leeftijd van 10 jaar”, legt Weyts uit. De mondmaskerplicht geldt niet wanneer iedereen stil zit, er afstand wordt gehouden en er ventilatie is.

Er wordt in de scholen ook extra ingezet op ventilatie. "Het onderwijsveld zal nu ook ‘the last miles’ afleggen en zorgen voor een gefaseerde invoering van extra CO2-meters waar nodig, zodat uiteindelijk alle scholen in beginsel in elk klaslokaal aan de slag zijn met CO2-meting. De Vlaamse overheid zal hiervoor ook extra middelen vrijmaken.”