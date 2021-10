Mondmaskers weer op in 5e en 6e leerjaar

Gisteravond pleegden de Vlaamse onderwijspartners overleg over de stijgende coronacijfers, vooral in het basisonderwijs. Er werd beslist dat na de herfstvakantie in het vijfde en zesde leerjaar de mondmaskers weer op moeten als er in de klas niet genoeg afstand kan worden gehouden en er geen ventilatie is. Ook de test- en quarantaineregels worden aangepast. Leerlingen jonger dan 12 jaar moeten zich alleen nog laten testen als ze symptomen hebben. In het secundair onderwijs komt er geen nieuwe mondmaskerplicht.