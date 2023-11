Monument herdenkt slachtoffers Bende van Nijvel: “Drama’s nooit vergeten”

In Aalst is gisteren een herdenkingsmonument onthuld ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Bende van Nijvel. Bij de brutale overvallen van de Bende vielen in het totaal 28 doden. Acht daarvan in onze regio: vijf in Overijse, twee in Beersel en één in Halle. "We mogen de drama’s aangericht door de leden van de Bende Van Nijvel nooit vergeten”, vertelt Illya Van Den Borre van Delhaize.

Vandaag is het exact 38 jaar geleden dat de Bende van Nijvel zijn laatste en meest brutale overval pleegde, op de Delhaize in Aalst. Toen de oude winkel enkele jaren geleden plaats ruimde voor een nieuw gebouw, werd beslist om een herdenkingsmonument op te richten. Het monument is van de hand van landschapsarchitect Bas Smets, die ook de verwezenlijking van het herdenkingsmonument in het Zoniënwoud voor de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Zaventem en Brussel voor zijn rekening nam.

“We zijn erin geslaagd een plek te creëren, te midden van de parkeerdrukte, die rust en sereniteit uitstraalt”, vertelt Bas Smets. “Als bomen werd gekozen voor Japanse notenbomen, de boomsoort die al het langst bestaat op aarde en symbool staat voor overleving en hoop. Het monument bevindt zich op de vroegere parking, die omgevormd werd tot een uitbreiding van en toegangsweg naar het omliggende natuurgebied.”

Al bijna 40 jaar wordt gezocht naar wie achter de brutale overvallen van de Bende van Nijvel zit. In 1982 valt een dode bij de overval op een restaurant in Beersel, in 1983 één bij de overval op de Colruyt in Halle en enkele maanden later één bij de overval op de Delhaize in Beersel. Op 27 september 1985 tot slot valt de Bende van Nijvel zwaarbewapend de Delhaize in Overijse binnen. Vijf mensen overleven de overval niet.