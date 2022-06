Moordenaar Kitty krijgt penitentiair verlof, politievakbond bijzonder boos

Galip Kurum, de moordenaar van agente Kitty Van Nieuwenhuysen, krijgt penitentiair verlof en mag de gevangenis vier keer verlaten. In oktober wordt beslist of hij met een enkelband mag vrijkomen. De politievakbond reageert bijzonder boos op de beslissing.

Op 4 december 2007 schoot Galip Kurum agente Kitty Van Nieuwenhuysen dood tijdens een overval in Lot. Samen met 2 kompanen werd hij veroordeeld tot 30 jaar cel, Kurum, de enige van de drie die nog vastzit, deed eind vorig jaar al een aanvraag voor beperkte detentie, maar dat werd toen geweigerd. Nu krijgt hij wel penitentiair verlof en mag hij vier keer de gevangenis voor 36 uur verlaten. Bovendien mag Kurum geen contact hebben met de slachtoffers en mag hij zich niet vertonen in onder meer Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. In oktober wordt beslist of hij met een enkelband mag vrijkomen.

Slachtoffer Ismael Sacoor, die zwaargewond raakte bij de feiten, reageert woest en begrijpt de beslissing niet. De politievakbond evenmin. “Een schande en onbegrijpelijk”, zegt Joery Dehaes van ACV in Het Nieuwsblad. “Deze man schoot hele salvo’s uit een oorlogswapen af op collega’s. Vraag aan elke politieman of -vrouw, niemand zal hier een greintje begrip voor kunnen opbrengen. Dit is een slechte beslissing van justitie.”