Moordproces tegen Van Eyken dan toch gestart

Het moordproces tegen voormalig parlementslid Christian Van Eyken is dan toch gestart. De verschillende partijen vragen het verhoor van bijkomende getuigen en de voeging van nieuwe stukken bij het dossier, maar de rechtbank ging daar niet op in.

Vandaag is het moordproces van start gegaan tegen voormalig Vlaams parlementslid en oud-burgemeester van Linkebeek Christian Van Eyken en zijn echtgenote Sylvia Boigelot. Ze worden ervan beschuldigd in 2014 de vorige man van Boigelot te hebben vermoord. Het proces is vanochtend al meteen stilgelegd. De verdediging van Van Eyken en zijn vrouw vroegen het verhoor van vier bijkomende getuigen. Daarnaast wilden zowel de verdediging als de burgerlijke partijen dat de taps, gesprekken die door de politie werden afgeluisterd in de wagen van beide beklaagden, aan het dossier worden gevoegd. Maar daar ging de rechtbank niet op in.