MOT Grimbergen heropent met unieke vondst van Prinsenkasteel

Het Museum voor de Oudere Technieken in Grimbergen, kortweg het MOT, heropent volgende week de deuren met de tentoonstelling met “Steigers en steen.” Het pronkstuk van de expositie is de sluitsteen van de poort onder de toren van het Prinsenkasteel.

In "Steigers en steen" wordt het werk van de steenhouwer belicht, het verhaal van steengroeve tot bouwwerf. Voor het eerst worden een unieke vondst van het Prinsenkasteel tentoongesteld. De laatmiddeleeuwse waterburcht werd tijdens de Tweede Wereldoorlog in brand gestoken en is vandaag een ruïne.

“Begin jaren '90 werd de woontoren gedeeltelijk gerestaureerd. Daarbij werd heel wat puin geruimd en dat werd op een hoop gegooid op het binnenplein van de burcht. Toen de medewerkers van het MOT onlangs de berg natuurstenen doorzochten troffen we een grote steen aan”, zegt Steven De Waele, conservator het MOT Grimbergen. “Het bleek een gedecoreerde sluitsteen te zijn van het gewelf van het gelijkvloers van de donjon. Het is een wonder dat de steen er sinds de jaren ’90 is blijven liggen.”

Als je de sluitsteen aan de top van het gewelf zou weghalen, zou het volledige gewelf als een kaartenhuisje in elkaar storten. Het is de blikvanger van de tentoonstelling die je vanaf volgende week kan bezoeken. “We vertellen het verhaal van de steenhouwer en de sporen die de steenhouwer heeft achtergelaten in het kasteel”, aldus De Waele. “Vanuit een technische inval en achtergrond vertellen we hou het kasteel gebouwd is en wat de rol van de steenhouwer precies was in heel dat proces."