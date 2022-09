Motorcross Gooik stopt ermee

De motorcross van AMC Dworp in Gooik wordt volgend jaar niet meer georganiseerd. Dat laat de club weten. “We zijn er na twee jaar corona in geslaagd om deze zomer ons evenement weer op te starten. De talrijke opkomst van 678 piloten en hun entourage heeft ons aangenaam verrast. Maar een vervolg in 2023 komt er niet.” De motorcross in Kester en Gooik is een begrip in de motorwereld.