Motorrijder komt om het leven op E40

Een verkeersdeskundige en wetsdokter zijn ter plaatse om het ongeval te onderzoeken. Volgens de eerste vaststellingen op basis van getuigen en camerabeelden was er geen ander voertuig betrokken bij het ongeval. De motorrijder week om een nog onbekende reden naar links uit en reed in op de betonnen middenberm. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar er kon geen hulp meer baten.

Het ongeval veroorzaakt heel wat file, want er is momenteel maar één rijstrook beschikbaar. Het is stapvoets verkeer vanaf Aalst. Eerder op de ochtend gebeurde ook al een ongeval een kilometer verderop. Tussen de afritten van Affligem en Ternat reden drie voertuigen op elkaar in. Het is niet duidelijk of daar ook gewonden gevallen zijn.

Foto: Mozkito