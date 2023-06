Multipharma wil uitstoot van broeikasgassen fors terugdringen

Multipharma, een netwerk van 250 apotheken in België, wil de uitstoot van broeikasgassen fors terugdringen. Het lanceert die ambitie naar aanleiding van Wereldmilieudag, vandaag op 5 juni. Enkele weken geleden werden bijna 1.700 zonnepanelen op het dak van het distributiecentrum in Sint-Pieters-Leeuw gelegd. “De helft van de energie die we jaarlijks nodig hebben in het centrum, komt voortaan van de zonnepanelen”, klinkt het.

In 2021 liet Multipharma haar CO2-voetafdruk berekenen door een gespecialiseerde onderneming. Op basis daarvan neemt het nu tal van maatregelen om duurzamer te worden. De zonnepanelen op het dak van het distributiecentrum is daar een voorbeeld van. “De helft van het jaarlijks verbruik in het distributie wordt nu opgewerkt door zonne-energie. In de zomer kunnen de panelen zelfs tot 85 procent van de behoefte voldoen”, zegt Geert Reyniers, CEO van Multipharma. “Verder worden ook de verpakkingen maximaal gerecycleerd. In 2022 ging het om zo’n 209 ton karton en 9 ton plastic. Ook worden vervallen geneesmiddelen op een veilige manier ingezameld voor vernietiging. Vorig jaar was dit bijna 78 ton.”

Naast de hoofdzetel liet het bedrijf ook drie bijenkasten installeren. Die moeten de biodiversiteit bevorderen. “Imker Bruno waakt erover dat de bijen niets te kort komen en deelt zijn passie en het biodiversiteitsverhaal graag met de andere medewerkers tijdens speciale rondleidingen”, zegt Reyniers. Voor het leveren van geneesmiddelen gebruikt Multipharma ook bakfietsen, vooral dan in stadscentra. “We streven voortdurend naar een evenwicht tussen onze economische, ecologische en sociale doelstellingen op lange termijn. Het is belangrijk om onze doelstellingen te bereiken en tegelijkertijd onze impact op het milieu te minimaliseren en zo een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij”, besluit operationeel directeur Quentin Van Buylaere.