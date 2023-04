Muurschildering in Opperstraat krijgt vorm

In het centrum van Liedekerke wordt koortsachtig gewerkt aan een muurschildering die volgende week zondag officieel wordt ingehuldigd ter gelegenheid van Likart, een kunstenfestivaal waar meer dan 150 lokale creatievelingen aan deelnemen. promenade Het kleurige tafereel beeldt de jaarlijkse kermis in het dorp uit en is een eerbetoon aan Jacky Delcour, supervrijwilliger en bezieler van de kermis, die twee jaar geleden op zeventig jarige leeftijd overleed.

Op de hoek van de Opperstraat en de Paardenputstraat in Liedekerke wordt sinds vorige week maandag duchtig gespoten. Calvin, een artiest van het kunstenaarscollectief Treepack tovert een feestelijk kermistafereel op een blinde muur. Treepack stelde twee ontwerpen voor. Maar liefst 827 Liedekerkenaren stemden daarover en 56 procent van hen koos voor deze tekening. “Het ontwerp is een eerbetoon aan Jacky Delcour. Jacky heeft heel wat verenigingen technisch ondersteund, alle verenigingen kenden hem”, zegt schepen van Cultuur Hans Eylenbosch. “Hij stond steeds paraat om anderen te helpen.”

De muurschildering wordt een blijvend kunstwerk van Likart, het kunstenfestival dat volgende week plaatsvindt. “Na de editie van Likart in 2017 hebben we een blijven kunstwerk geïnstalleerd in het park”, zegt projectmedewerker Gemma Catteeuw. “Sindsdien is het de wens van het gemeentebestuur om bij elke editie van Likart een blijven kunstwerk te plaatsen, iets dat voor de Liedekerkenaren permanent in het straatbeeld verschijnt.”