N-VA Dilbeek trekt naar gemeenteraadsverkiezingen met burgemeester Willy Segers als trekker

Burgemeester van Dilbeek Willy Segers trekt bij de gemeenteraadsverkiezingen de lokale N-VA-lijst. Segers is bezig aan zijn tweede termijn als burgemeester van Dilbeek en was bij de vorige verkiezingen stemmenkampioen over alle partijen heen.

N-VA Dilbeek vindt het “in deze politiek warrige tijden” een troef om te kiezen voor een duidelijk en vertrouwd profiel als lijsttrekker. De partij neemt met Segers als trekker opnieuw deel aan de verkiezingen onder de naam ‘N-VA Lijst van de Burgemeester’.

Willy Segers: “Het is mij een werkelijke eer om opnieuw de N-VA-ploeg te mogen leiden. Deze keer bovendien met de bijzondere uitdaging vanuit de nieuwe kieswetgeving om van N-VA de grootste partij in Dilbeek te maken. Een gezonde begroting, rechtvaardig besturen en investeren in broodnodige zaken staan voorop. Met als doel een bruisend, Vlaams gemeenschapsleven in Dilbeek te bestendigen.”