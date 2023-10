N-VA Halle: “Superflitspaal heeft geen blijvend effect op verkeersveiligheid”

Gemeenteraadslid Benjamin Swalens onderzocht de cijfers in de Pastoor Bernaertsstraat op Sint-Rochus. Wekelijks passeren meer dan 6.000 voertuigen aan het telraam. De week voor ‘Dikke Bertha’ - zoals Hallenaren de flitspaal noemen - werd geplaatst, reed ongeveer een kwart er sneller dan 30 kilometer per uur. Tijdens de controleperiode was dat volgens het telraam slechts 5%. De week na de controleperiode reed opnieuw een kwart sneller dan 30 kilometer per uur. “Tijdens de controleperiode wordt er dan wel trager gereden, dat effect is niet blijvend”, stelt Swalens. “Daarnaast is er ook nog het fenomeen van chauffeurs die stevig remmen vóór de paal en hard optrekken erna. Dat is ronduit gevaarlijk.”

De Halse N-VA-fractie blijft dan ook pleiten voor trajectcontrole. Het baseert zich daarvoor op cijfers uit buurgemeente Sint-Pieters-Leeuw. “Na twee maanden gebeurden er op de vijf trajectcontroles in de gemeente al 80 procent minder snelheidsovertredingen en hield 99,3 procent van de chauffeurs zich aan de snelheid. Intussen een jaar later is dat cijfer gestegen tot 99,7%. In Halle heeft men agenten in dienst om de flitsboetes te verwerken, terwijl in Sint-Pieters-Leeuw dankzij de trajectcontroles het aantal overtredingen zo fel gedaald is dat de politie de handen vrij heeft voor andere taken”, besluit Swalens.