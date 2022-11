Gooik, Herne en Galmaarden voeren al enkele maanden gesprekken over een mogelijke fusie. Maar de Pajotse N-VA-afdelingen pleiten niet voor een fusie van drie gemeenten, maar zes. “We kunnen samen een mooi verhaal schrijven dat het Pajottenland op de kaart zet”, klinkt het bij de partij. “De infrastructuur is onze streek is ondermaats, het personeel zit op haar tandvlees, er is een gebrek aan daadkracht en de gemeenten moeten steeds meer taken op zich nemen. De uitdagingen zijn niet te overzien, maar bij sommigen is de ernst van de situatie nog niet doorgedrongen. Er heerst vooral angst om hun eigen postje te verliezen.”

Om inwoners te overtuigen van een grote Pajotse fusie, starten de lokale N-VA-afdelingen met een campagne op sociale media en in het straatbeeld en een infobrochure die de komende dagen in 19.000 brievenbussen valt. “Het is tijd om te kiezen. Het is belangrijk dat we als Pajotse gemeenten zelf het initiatief nemen en zelf onze toekomst te bepalen. Hierdoor vermijden we dat in een volgende legislatuur boven onze hoofden in onze plaats anders wordt beslist. Ook financieel is het interessant, de gemeenten krijgen 500 euro per inwoner”, aldus N-VA.

De N-VA berekende dat per legislatuur drie miljoen euro zal bespaard worden. “Deze centen kunnen rechtstreeks geïnvesteerd worden in wegen, verkeersveiligheid, dienstverlening, natuur en verenigingsleven”, zeggen de lokale afdelingen. “Veel gemeenten denken er over na, maar durven de sprong niet te wagen. Voor ons is een fusie in het Pajottenland onvermijdelijk.”