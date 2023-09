Na 11 weken getalm heeft Machelse Rode Kruis eindelijk nieuwe ziekenwagen

De lijdensweg begon toen een lid van Rode Kruis Machelen-Diegem in de Felix Timmermanslaan in Diegem-Lo een paar maanden geleden plots moest uitwijken voor een vrachtwagen en een grote tak van een boom ramde. Het volledige dak van de oude ambulance was weg, de schade onherstelbaar. Al die tijd moest de afdeling het rooien zonder ziekenwagen. Er werd nochtans meteen een nieuw exemplaar besteld maar die heeft uiteindelijk dus liefst 11 weken in de garage gestaan.

Voorzitter Patrick Kix, die uiteraard zwaar in zijn maag zat met het getalm van de bank, is een tevreden man. “Eindelijk staat onze gloednieuwe ambulance hier te blinken”, lacht hij. “De garagist waar we hem zijn gaan ophalen was ook tevreden dat hij zijn geld eindelijk vasthad. Woensdag zijn de centen uiteindelijk van de rekening gegaan.”

Het heeft dus nog even geduurd nadat Kix een goeie week geleden al aan de alarmbel had getrokken. “We hebben er wel niets meer voor moeten doen. Bpost Bank heeft wel nog gebeld om te zeggen dat ze alle betalingen zouden uitvoeren en dat er geen probleem was”, klinkt het sarcastisch. “Het is wel betaald met onze centen, niet met die van hen...”

Kix is wél in de wolken over de nieuwe ziekenwagen, inclusief mooie binnenverlichting. “Dat is om de patiënt gerust te stellen. Vanaf dit weekend zal onze ambulance rondrijden. Het medisch materiaal wordt deze avond nog ingeladen. Onze mensen staan te popelen om er mee buiten te rijden...”