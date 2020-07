Na 23 jaar akkoord over herontwikkeling Renaultsite: "Een historische en cruciale stap"

Er is een akkoord bereikt over de herontwikkeling van de oude Renaultsite in Vilvoorde en Machelen. 23 jaar na de sluiting van de fabriek denken de provincie Vlaams-Brabant, Vilvoorde en Machelen dat met het akkoord de herontwikkeling van het gebied eindelijk kan starten. Ze roepen de Vlaamse overheid dan ook op het akkoord voluit te steunen. De partners spreken van een historisch akkoord, al zijn de bulldozers nog niet voor morgen.

Na jaren van discussies, juridische procedures en stilstand hebben de provincie, Vilvoorde en Machelen vandaag een akkoord ondertekend over de toekomst van verouderde industriegebied. De partners roepen de Vlaamse Regering op om werk te maken van mobiliteitsingrepen, sanering en ontharding van de site en het akkoord ten volle te steunen. De verloederde industriezone moet uitgroeien tot een volledig nieuwe stadswijk.

"We hebben een akkoord over wat we hier willen zien. Het gaat onder meer om het nieuwe ziekenhuis, een concertzaal, een nieuwe school, een park en het openleggen van de beek die hier stroomt”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. “De ontwikkeling zal wel nog jaren duren. Vergelijk het met de Watersite-site. Daarvan is het startschot ook 20 jaar geleden gegeven.”

De CAT-site is de grootste lap grond. Het wordt de plek waar straks woningen, kantoren, winkels en andere voorzieningen uit de grond zullen rijzen. Op de Broeksite In Machelen komt Broeklin, de opvolger van Uplace. De Kerklaan wordt dan weer opgewaardeerd met een grondige facelift en moet zo het verlengde worden van het dorpscentrum van Machelen.

“Met dit akkoord bieden we eindelijk duidelijkheid en zekerheid aan investeerders in dit gebied. We roepen de Vlaamse overheid op om dit akkoord te volgen en ons te steunen om alles te realiseren binnen een juridisch standvastig kader”, zegt burgemeester van Machelen Marc Grootjans.

Machelen en Vilvoorde hopen dat de verloedering van het gebied eindelijk kan stoppen. “Het is een cruciale stap om dit gebied te transformeren tot een toplocatie. De herontwikkeling moet de boost worden die onze regio broodnodig heeft”, zegt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte. “Het wordt tijd om na 23 jaar werk te maken van de toekomst."