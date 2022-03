Na provincie weigert ook Vlaanderen vergunning voor slipschool in Hellebos

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft de regularisatie van de slipschool in het Hellebos in Kampenhout geweigerd. De federale politie diende een omgevingsaanvraag in voor de slipschool, maar stuit na de provincie ook bij Vlaanderen op een nee. “Het herstellen van de natuurwaarde van het Hellebos komt daarmee een stap dichterbij”, zegt een tevreden burgemeester Kris Leaerts.