Nadia Sminate trekt N-VA lijst in Londerzeel

N-VA Londerzeel schuift Nadia Sminate naar voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. “Ik ben de bestuursleden erkentelijk dat ze mij opnieuw dit mandaat geven”, zegt Sminate. “Het is voor mij een eer om te strijden voor die burgemeesterssjerp in onze gemeente.”

Voormalig burgemeester en Vlaams Parlementslid Nadia Sminate zal voor de derde keer de N-VA lijst in Londerzeel trekken. “De voorbije verkiezingen werden we in 2018 de grootste partij in Londerzeel met 12 zetels op 25, maar we belandden toch in de oppositie, doordat alle andere partijen (LWD, CD&V en Groen) een coalitie vormden. We gaan uiteraard voor niet minder en trekken met dezelfde ambitie én een sterke ploeg richting oktober 2024.”

Als N-VA opnieuw de grootste partij wordt, dan heeft de partij het initiatiefrecht in 2024 om een coalitie te vormen. Als die coalitie er komt, dan wordt diegene met de meeste stemmen in de grootste fractie ook burgemeester. “Velen spreken ons op straat aan met de vraag of we de volgende verkiezingen ons weer zullen smijten voor Londerzeel", aldus Sminate. "Bij deze zijn we zeer duidelijk en kan de kiezer rekenen op een gedreven ploeg van ervaren mandatarissen, maar ook van nieuwe gezichten die alles op alles zetten om Londerzeel in al haar aspecten weer op de kaart te zetten.”