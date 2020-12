Natuur en Bos: “Boete van 80 euro voor wie z’n hond niet aan de leiband houdt”

“Loslopende honden veroorzaakten het voorbije weekend veel incidenten in onze natuurgebieden. Uiteraard valt niet elke hond mensen aan, maar als ze loslopen kunnen ze veel schade berokkenen aan andere dieren en aan onze natuur”, klinkt het bij Natuur en Bos. Ook in Vlaams-Brabant deden zich de voorbije weken een aantal incidenten voor met loslopende honden. “Daarom zullen onze boswachters en natuurinspecteurs de komende weken strenger controleren. Loslopende honden brengen niet alleen andere recreanten en hun huisdieren in gevaar, maar ook de natuur waarin ze zich bewegen. Denken we maar aan het verstoren van grondbroedende vogels of het opjagen van reeën. Omdat de overlast de spuigaten uitloopt en de vriendelijke vraag om de dieren aan te lijnen vaak niet helpt, zal Natuur en Bos strenger handhaven.” Wie z’n hond niet aan de leiband houdt, riskeert een boete van 80 euro. En dat bedrag kan stijgen naargelang het aantal loslopende honden, de aangerichte natuurschade en eventueel recidivegedrag. Wie z’n viervoeter toch graag los wil laten lopen, kan dat in de hondenzones. Die vind je opgelijst op www.natuurenbos.be/hondenzones.