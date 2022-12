Natuurbelevingszone Hertigembos krijgt vorm

Er beweegt wat in het Hertigem- en Liedekerkebos. Vorig jaar moderniseerde Natuur en Bos de Liedekerkse toegangspoort, nu is het de beurt aan de Ternatse zijde. Daar krijgt een natuurbelevingszone stilaan vorm, een plek van ruim een hectare in de vorm van een omgekeerde driehoek langs de spoorlijn Brussel-Gent. “Mensen zullen hier van de natuur kunnen proeven en van hieruit hun wandeling of fietstocht in de groene omgeving starten”, zegt boswachter Tom Brichau. “Je zal kunnen picknicken, je creativiteit kunnen botvieren in het openlucht-amfitheater of er van opvoeringen kunnen genieten. Bij een stortbui kan je in de schuilhut terecht. Kinderen kunnen zich uitleven op een avontuurlijk speelparcours inclusief speelgracht, dus natte broeken en extra vuile was sluiten we niet uit.”

Via wandelpaden zal je de ontluikende natuur in de belevingszone kunnen ontdekken, met streekeigen struiken, bomen en een hoogstamboomgaard. De zone ligt langs de fietssnelweg tussen Liedekerke en Brussel. Daarom gaat ook extra aandacht naar fietsinfrastructuur.