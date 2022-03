Natuurgebied, duurzame energie of park met golf en welness: vijf scenario’s op tafel voor Westrode-Meise

De scenario’s dienen als stof voor de gesprekken die op til zijn met experts en de buurt. “Elk scenario is haalbaar en realiseerbaar. De resultaten van de gesprekken die eind april georganiseerd vormen input voor het ontwikkelen van één of meerdere voorkeurscenario’s”, aldus intercommunale Haviland. “De maatschappelijke, ruimtelijke en financiële randvoorwaarden worden in al deze gesprekken meegenomen.”

In het eerste scenario wordt Westrode-Meise omgevormd tot een natuurgebied, in een tweede wordt een parkdomein ontwikkeld waar plaats is voor welzijn, ontspanning en een privékliniek. “In een derde scenario wordt een stevige bosrand gecombineerd met logistieke bedrijvigheid en eventueel ruimte voor grotere regionale of federale voorzieningen”, aldus Haviland. “Een vierde scenario gaat uit van lokale circulaire bedrijvigheid en landbouw.”

In een laatste scenario krijgt duurzame energieproductie en waterbuffering alle kansen. Op deze website kan je alle ontwikkelingen over Westrode-Meise op de voet volgen.