Natuurpunt en AEG planten duizend bomen aan de Veroonsweide

Morgen, zondag 24 november, planten Natuurpunt en AEG, een internationaal bedrijf in huishoudelijke toestellen, duizend bomen aan de Veroonsweide in natuurgebied Berendries in Halle. Dit past binnen de Colour the Trees-campagne van AEG, een project om komaf te maken met papieren catalogi en digitaal te communiceren.

“Hoe meer mensen voor onze digitale catalogus kiezen, hoe minder brochures wij moeten drukken. Zo sparen we papier, CO2 en bomen uit en maken we middelen vrij om te investeren in extra bos en zuurstof,” klinkt het bij AEG. “Met Natuurpunt en hun campagne Bos voor Iedereen vonden we de ideale partner om dit in de praktijk om te zetten.”



Vijf catalogi = één boom

Dit jaar kozen AEG en Natuurpunt ervoor om de Veroonsweide te bebossen, een perceel van 4.000m² in natuurgebied Berendries, vlakbij het befaamde Hallerbos in Halle. Per vijf catalogi die het bedrijft uitspaart door digitaal te communiceren, wordt een boom geplant. En dat zijn morgen duizend bomen die de grond in gaan.



Plan Boommarter

“Een groot deel van de Veroonsweide is erkend als hooiland. Dat zullen we jaarlijks maaien zodat er een rijke en gevarieerde plantengroei kan ontwikkelen,” zegt Bert Ghysels, vrijwilliger bij Natuurpunt Halle. “Naast dat hooiland gaan we duizend nieuwe bomen aanplanten naast een bestaand bos, waardoor de totale oppervlakte aaneensluitend bos verdubbelt. Deze plantactie kadert ook in het ruimere Plan Boommarter, een samenwerking voor meer verbindende natuur rond het Hallerbos, de Berendries, het Maasdalbos, Lembeekbos en andere bossen ten zuiden van Halle.”

De boomplantactie vindt plaats van 10 tot 14 uur. Afspraakpunt is de parking van de voormalige supermarkt Lidl aan de Nijvelsesteenweg in Halle.