Natuurpunt koopt grond op Kesterheide en start 'Plan Eikelmuis'

Met de aankoop wordt verder invulling gegeven aan de realisatie van natuurdoelen in het Europese Natura 2000 netwerk. Het reservaat Kesterheide is minder dan 1 procent van de oppervlakte van Gooik. “Het is dus belangrijk om overal in het landschap, in landbouwgebied en in bebouwing meer plaats te geven aan natuur,” aldus Natuurpunt.

De vrijwilligers van Natuurpunt gaan snel aan de slag om het nieuwe gebied natuurlijker in te richten. Op zaterdag 10 december worden er alvast 1.000 planten en houtkanten aangeplant. Die plantactie is meteen ook het startschot van het nieuwe Plan Eikelmuis. Eikelmuizen kwamen van nature voor op en rond de Kesterheide, maar zijn sinds tien jaar niet meer te zien. Met de acties hoopt Natuurpunt de eikelmuis opnieuw een plek te geven op de Kesterheide.

De bestaande wandelwegen in het nieuw aangekochte stuk grond worden behouden en mee opgenomen in de wandelroutes naar de Kesterheide die starten aan Paddenbroek en in de routes van Wandelnetwerk Pajottenland.