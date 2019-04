Natuurpunt laat ecoduct Meise niet los

De natuurvereniging en het gemeentebestuur van Meise schrijven nu samen een brief om de Vlaamse ministers Ben Weyts (mobiliteit en dierenwelzijn) en Koen Van den Heuvel (milieu) te overtuigen van het nut van het project. Bij vorige protesten reageerde het kabinet van minister Weyts telkens met de mededeling dat het veiliger maken van de kruispunten op de A12 prioritair was en een ecoduct nog niet aan de orde was.

Het ecoduct, een oversteekplaats voor dieren, moet vooral reeën, hazen en konijnen beschermen in de verkeersdrukke omgeving van de A12. Ter hoogte van Meise huist nog veel fauna in gebieden als deWolvertemse Beemden, de Birrebeekvallei of het Neromhof. Frank Vermoesen, voorzitter van Natuurpunt Meise, had het bij ons vorig jaar reeds over ruim 30 overreden reeën in 3 jaar tijd. Ook de komst van de sneltram, die in de toekomst langs de A12 zal rijden, zal het voor de dieren nog moeilijker maken, klinkt het.