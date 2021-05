Natuurpunt wil geen bedrijventerrein, maar een groot bos in Westrode

Natuurpunt wil dat het plan voor de aanleg van een bedrijvenzone in het landelijke Westrode, bij Meise, definitief wordt begraven. “Het is de enige brok echt open ruimte tussen Antwerpen en Brussel. Wij willen er graag het groene project ‘Westgroenewoud’ gerealiseerd zien”, zegt voorzitter Frank Vermoesen van Natuurpunt Meise.

Westrode zag een halve eeuw geleden op de gewestplannen een immens paarse vlek verschijnen, meer dan honderd voetbalvelden groot. Het ging om plannen voor een nieuwe grote bedrijvenzone. “Verschillende keren ging het dorp in het verweer, met succes, maar de dreiging blijft wel dat Haviland, dat eigenaar is van het terrein, het in de toekomst alsnog kan ontwikkelen”, vertelt Frank Vermoesen. “Door de aanleg van het bedrijventerrein zou de helft van de open ruimte op de schop gaan. “Het druist bovendien in tegen de richtlijnen van Vlaanderen die enkel nieuwe bedrijventerreinen wil oprichten die bereikbaar zijn via het spoor of water.”

Natuurpunt wil dat het plan nu definitief in de prullenmand belandt en dat er in de plaats een groot natuurgebied met veel bos, wandel- en speelplekken komt. “Het gebied zou bovendien vlot bereikbaar zijn via de nieuwe fietssnelweg die langs de A12 aangelegd wordt”, aldus Vermoesen. “Een avontuurlijk speelbos, een boomgaard met plukfruit en picknickplekken mogen ook niet ontbreken. Om de belevingswaarde van het nieuwe groengebied en de woonwijken in de omgeving te verhogen, is de aanleg van een geluidswal langsheen de snelweg een meerwaarde.”