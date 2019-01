Natuurpunt wil meer mussen in Merchtem

Mussen worden steeds zeldzamer in onze tuinen. "En dat vinden vele mensen jammer", zegt voorzitter Alain De Cré van Natuurpunt Merchtem. "Dat het niet goed gaat met de huismus heeft verschillende redenen. Er is het gebrek aan geschikt voedsel omdat er steeds minder graanakkers zijn waar ze een graantje kunnen meepikken. Maar ook onze te propere tuinen met een gebrek aan voldoende insecten en aan schuilplaatsen zoals klimop en hagen zijn nadelig voor de mus."

Zoals de naam al laat vermoeden, vertoeft de huismus graag in de buurt van mensen. Mussen maken hun nest het liefst in openingen onder daken en in spleten in muren. Maar omdat steeds meer belang wordt gehecht aan een goede isolatie van de huizen, verdwijnen deze plekken. Daar wil Natuurpunt Merchtem wat aan doen. Gepensioneerd meubelmaker Pierre Van der Stappen (61) knutselde 105 zogenaamde 'mussenloften' in elkaar. De mussenloften bestaan uit een effectief broedgedeelte en een uitkijkplatform.

Natuurpunt Merchtem is nu op zoek naar mensen die de mussenloften willen ophangen. Jean-Pierre Franchoo (68) van Natuurpunt Merchtem: "Omdat mussen in kolonies leven, is het raadzaam om telkens meerdere kasten op te hangen. Als er maar één broedplaats voorhanden is, is de kans zo goed als onbestaande dat huismussen er zich zullen vestigen."