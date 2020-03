Natuurpunt Zemst koopt Prinsenveld

Een groot deel van het Prinsenveld huurde Natuurpunt Zemst al zo'n 15 jaar. "Eind januari kregen we de kans de weilanden aan te kopen, samen met nog twee extra percelen. Het geeft ons ook de kans om in de toekomst een nieuw wandelpad doorheen het gebied te openen. We willen dit gebied uitbreiden en beschermen voor toekomstige generaties", aldus Natuurpunt Zemst.

Het landschap van het Prinsenveld in sinds 1977 beschermd omwille van zijn natuurlijke en cultuurrijke waarde. Heel bijzonder volgens de natuurorganisatie zijn de knoteiken. "De boomsoort zie je zelden in de regio. We willen de 80 knoteiken terug als knotbomen beheren. Zo willen we het knotgebruik in ere herstellen om de mooie landschapsbepalende eikenrijen bewaren", aldus Natuurpunt Zemst.