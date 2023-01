Nederlands op school stimuleren via drama en muziek: “Aanmoedigen om durven te spreken”

Het Nederlands stimuleren door samen toneel te spelen of muziek te maken. Dat is het doel van workshops die de provincie Vlaams-Brabant organiseert in negen gemeenten. In de stad Halle werd de workshop gegeven in het vijfde en zesde leerjaar van vier basisscholen, waaronder GO! Basisschool Klim-Op in Lembeek.

Een tijdje geleden lanceerde de provincie Vlaams-Brabant een oproep om via workshops het Nederlands van de leerlingen uit het lager onderwijs op een creatieve manier te versterken. Asse, Beersel, Halle, Herent, Lubbeek, Meise, Overijse, Steenokkerzeel en Vilvoorde gingen in op het aanbod. “In totaal doen 58 scholen mee, wat een mooi resultaat is”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens. “Het Nederlands van de kinderen wordt op een creatieve manier versterkt. Je ziet dat mensen met een andere taalachtergrond een angst moeten overwinnen om Nederlands te praten, maar net dat is nodig om de taalvaardigheid te versterken. Daarom moeten we hen ook aanmoedigen om durven te spreken.”

Dat valt ook op tijdens de workshop drama die Amadeo Kollectif geeft in De Klim-Op in Lembeek. Via theater, improvisatie en beweging dagen zij de kinderen tijdens de workshops uit om fysiek en verbaal te communiceren. “Ik wil dat ze vooral de taal voelen en begrijpen wat ze zeggen”, zegt Erik Van Pee van Amadeo Kollectif. “Een kind weet vaak geen idee van de woorden die hij leest of voorleest, maar op hun leeftijd mag dat nog. Hoe ouder je wordt, hoe problematischer het wordt.”