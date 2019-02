"Negatief advies Grimbergen asfaltcentrale gebaseerd op foute informatie"

Het schepencollege van Grimbergen bracht eind januari een negatief advies over de aanvraag door Viabuild tot de uitbreiding van de bestaande vergunning voor haar asfaltcentrale aan de Westvaartdijk. In een reactie laat het bedrijf weten dat het advies gebaseerd is "op niet accurate en mogelijk verkeerdelijk geïnterpreteerde informatie".

Grimbergen stelde in zijn advies dat advies te vrezen dat de geplande verhoging van activiteiten de uitstoot van het schadelijke stoffen sterk zou doen toenemen en wees erop dat de huidige installatie niet voldoet aan de normen om hogere percentages gerecycleerd asfalt te verwerken. Dergelijke toename van de uitstoot is volgens het gemeentebestuur ongewenst omdat de asfaltcentrale zich zeer dicht ligt bij een woonwijk. Het college eiste daarnaast ook bijkomende metingen naar de luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf op het ogenblik dat er met gerecycleerd asfalt gewerkt wordt.

In een reactie wijst het bedrijf op het feit dat de gevraagde verhoging enkel slaat op de maximale opslagcapaciteit en niet op de verwerkingscapaciteit en daarom geen invloed heeft op de uitstoot. "De in de milieuvergunning voorziene metingen gebeuren volgens afspraak. De resultaten van deze metingen zijn conform de Vlarem II-normen", aldus het bedrijf. Het bedrijf zat deze week samen met het gemeentebestuur om een en ander uit te klaren. Het is het provinciebestuur dat een beslissing neemt over de aanvraag. Op 19 februari vindt er hierover een hoorzitting plaats in het Leuvense Provinciehuis.