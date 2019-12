In de bocht tussen de Heedstraat en Mazier wil het brandstoffenbedrijf Gabriëls een automatisch pompstation bouwen. De plannen stuiten op verzet van buren, die zich verenigden in het actiecomité Koester Kruisborre. Zij vinden dat een tankstation niet thuishoort in de omgeving van de Kruisborrevallei en ze vrezen ook extra verkeersproblemen op de nu al drukke Edingsesteenweg. Het brandstoffenbedrijf kan nog wel in beroep gaan tegen de beslissing van de provincie.