Net geen 400 meter-finale voor Sacoor

Ondanks een sterke prestatie en een evenaring van zijn persoonlijk record in de halve finale, is Jonathan Sacoor uitgeschakeld in de 400 meter op het WK atletiek in Doha.

Met 45"03, een evenaring van zijn persoonlijke besttijd, klokte de Beerselnaar de 4e tijd in de eerste halve finale van de 400 meter. Gezien enkel de eerste 2 van elke reeks doorstoten naar de finale, moest Sacoor afwachten. Helaas voor Sacoor zetten de nummers 3 en 4 in de tweede halve finale een betere tijd neer. De 20-jarige Sacoor mist op zijn eerste WK de finale dus op een haar. In een interview met VRT had hij het na afloop van de race over ‘enkele amateursfouten’ die hem de das omdeden.

Er wacht hem op dit toernooi evenwel nog een grote uitdaging: Sacoor komt samen met de broers Borlée immers nog in de actie op de 4x400 meter estafette.