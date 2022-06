Pralinemaker Neuhaus in Vlezenbeek heeft vandaag z’n productielijnen uit voorzorg stilgelegd. Aanleiding is de salmonellabesmetting in de chocoladefabriek van Barry Callebaut in Wieze. Die levert chocolade voor de pralines van Neuhaus.

Begin deze week werd salmonella ontdekt in een deel van de chocoladeproductie van Barry Callebaut. Omdat Callebaut ook chocolade levert voor de producten van Neuhaus in Vlezenbeek, is de productie daar vandaag ook stilgelegd. De directie laat weten dat dat uit voorzorg gebeurt en dat er zeker geen mogelijk besmette producten van Neuhaus tot bij de consument is geraakt. De productie wordt niet heropgestart zolang er geen uitsluitsel is over mogelijk besmette chocolade.

Foto: Google Maps