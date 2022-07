Nieuw ‘Ringfietspad’ tussen Dilbeek en Zellik

Vandaag is van Dilbeek naar Zellik fietsen geen pretje. Je moet flink omrijden en op heel wat gevaarlijke punten oversteken. De Vlaamse overheid wil die onveilige situatie aanpakken met een nieuwe fietsverbinding. “We kiezen voor een fietspad dat parallel met de Ring loopt tussen de N8 in Dilbeek en fietssnelweg F212 in Zellik”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “Dat zal ervoor zorgen dat fietsers zich hier veel veiliger – en sneller - kunnen bewegen. Op bepaalde plekken worden belevingsschermen langs de Ring voorzien, zodat het verkeer niet zichtbaar is voor de fietser. Deze zomer wordt de studiefase afgerond, de aanleg is voorzien voor 2024. Het project maakt deel uit van ‘Werken aan de Ring’ waarmee we met Vlaanderen zo’n 115 kilometer nieuwe fietspaden in de Rand rond Brussel aanleggen’’.