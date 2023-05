Nieuw bezoekersrecord voor Plantentuin Meise: "In tien jaar tijd aantal bezoekers verdubbeld"

Iets meer dan 245.000 bezoekers kreeg Plantentuin Meise vorig jaar over de vloer. Het heeft daarmee een nieuwe bezoekersrecord beet. Dat blijkt het jaarverslag van de tuin. Op tien jaar tijd is het aantal bezoekers in de plantentuin verdubbeld.

Jaar na jaar laat Plantentuin Meise een nieuw bezoekersrecord optekenen. In 2020 kwamen er zo’n 183.000 bezoekers over de vloer, in 2021 net geen 228.000 bezoekers en vorig jaar 245.521. Het aantal jaarkaarten nam met tien procent toe, maar vooral het aantal bezoeken aan gewoon tarief steeg sterk. "We hebben het 225-jarig jubileum op veel manieren gevierd. Voor het publiek was er onder andere een prachtige tentoonstelling over het verleden van de Plantentuin, aan de hand van fotografische glasplaten. Het leverde een recordaantal bezoekers op", zegt Steven Dessein, administrateur-generaaal van Plantentuin Meise.

Naast de vele bezoekers waren ook de wetenschappers zeer productief. "Ze beschreven niet minder dan 100 soorten die nieuw zijn voor de wetenschap, vaak gebaseerd op een grondige studie van het herbariummateriaal van de plantentuin. Zo leverden ze een belangrijke bijdrage aan het documenteren van de biodiversiteit op aarde. Zo is het verhaal van de eetbare ocote-paddenstoel in Mexico opmerkelijk. Het vinden van een soort die lokaal bekend is en op de markt wordt gebracht, maar onbekend is bij de wetenschappelijke gemeenschap, herinnert ons eraan hoeveel er nog ontdekt moet worden", klinkt het.

De realisatie van het masterplan gaat ondertussen gewoon door. “Een van de belangrijkste doelstellingen is om de Plantentuin in 2045 CO2-neutraal te maken. In 2022 was de opening van de Eilandtuin een andere grote realisatie. Met zijn unieke architectuur is het niet alleen een belangrijke toeristische trekpleister, maar zal het binnenkort ook een grote collectie bedreigde waterplanten herbergen”, aldus Plantentuin Meise.