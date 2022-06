Nieuw buurthuis brengt Oppemnaren samen

In de sociale woonwijk Oppem (Meise) opent vandaag officieel het buurthuis. Buurtwerker Zineb El Boussaadani (52) zal er jong en oud samenbrengen. Ze is ook gestart met een buurtwerking in de sociale woonwijk De Vlieten in Wolvertem. Beide woonwijken worden beheerd door Sociale Huisvestingsmaatschappij Providentia.

“We gingen niet over één nacht ijs om hier een buurthuis te openen”, zegt schepen van Welzijn Ann Van den Broeck (N-VA). “We deden eerst een buurtbevraging om de noden van de bewoners te kennen en we gaan nu mensen samen rengen. Daarvoor schakelen we buurtwerker Zineb El Boussaadani (52) van Groep Intro in.”

“Het buurthuis dat we hier huren, heeft nog geen naam, maar die komt nog. Daar willen we alle bewoners bij betrekken, het moet echt van hen komen, zodat ze hier samen leuke activiteiten kunnen organiseren voor jong en oud. Het buurthuis is er voor iedereen.”

Inmiddels is buurtwerker Zineb El Boussaadani al een paar maanden aan de slag. “Maar ik ga niet constant in mijn bureau in het buurthuis zitten”, vertelt Zineb. “Ik ga zowel in de wijk Oppem als in De Vlieten op stap. Ik praat met mensen en vraag wat hun noden zijn. Ik heb veel contacten met zowel jongeren als ouderen. Er zijn soms conflicten en dan zoeken we naar een oplossing door een gesprek.”

“In de Vlieten is er een samenwerking met het buurtcomité, hier in Oppem start de buurtwerking vanuit het buurthuis. Het is de bedoeling dat we een dialooghuis oprichten, mensen kunnen naar hier komen om met mekaar te spreken. Het is duidelijk dat mensen soms naast mekaar leven. Dat is niet de bedoeling, we moeten samen leven.”

Zineb onderstreept ook dat de buurtwerking vanuit de mensen zelf tot stand komt. “Kan er iemand goed zingen? Oké, dan organiseren we eens een zangavond. Kan er iemand goed koken? Dan gaan we samen koken. Kan er iemand goed omgaan met kinderen? Goed, dan organiseren we een kinderactiviteit. Het is de bedoeling dat bewoners aangeven wat ze echt willen doen. Ik wil echt graag samenwerken met de mensen," aldus Zineb.

Vrijdagavond 10 juni is er vanaf 17 uur in de Merlijnweg 9 in Oppem de officiële opening van het buurthuis met buurtbewoners, de buurtwerker en het gemeentebestuur. Er zijn een rondleiding en hapjes en drankjes voorzien.