Nieuw positief advies voor gascentrale Vilvoorde

Er is een nieuw positief advies voor de gascentrale in Vilvoorde. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De belangrijkste adviescommissie van de Vlaamse overheid geeft groen licht, maar het is nog altijd Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) die de knoop over een nieuwe gascentrale in Vilvoorde moet doorhakken. Voorlopig laat zij niet in haar kaarten kijken.