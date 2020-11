Nieuw streekproduct bij de bakker: ' het Pajotterke'

Afgelopen weekend is het ‘Pajotterke’ gelanceerd. Dat brood is – zoals de naam het al laat vermoeden – op en top Pajots. Het tarwe en de rogge voor het brood komende van de velden de Gooikse landbouwer Filip Mignon. De granen worden dan weer gemalen door het Molens Morreels-Limbourg iets verderop in Oetingen.

Het Pajotterke is momenteel te koop bij negen bakkers in en rond Gooik. Het is het resultaat van een project van de HOGENT dat het potentieel van de korte keten voor brood onderzoekt. Het doel daarvan is om een meerwaarde te creëren voor de landbouwer, maalderij, bakker en consument.