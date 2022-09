Nieuw stuk Kravaalbos verovert natuurhartjes

De gemeente Asse, het Vlaamse Randfonds van het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Agentschap voor Natuur en Bos kochten vorig jaar 11 hectare aan om publiek toegankelijk te maken. Met de Erembald-Kravaal Happening werd het stuk feestelijk geopend. Het evenement vond plaats op en rond het cirkelvormige plein waar recent de sterk verouderde witte villa werd afgebroken. Het plein moet uitgroeien tot een mooie nieuwe ontmoetingsplek in Asse.

Verder hadden de wandelingen dit jaar veel succes. Tijdens de happening werd ook de eerste boom van de nieuwe boomgaard. “Met de aankoop van extra oppervlakte breidt het Kravaalbos niet alleen uit in oppervlakte of aantal bomen. Het bos wordt dankzij de aankoop ook openbaar toegankelijk en ingericht met onder andere een speelbos. Zo kan iedereen uit de streek genieten van een groene long, dicht bij huis”, zegt Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse Rand Ben Weyts.

Het Kravaalbos in Asse past daarmee volledig in de nieuwe visie van Vlaanderen. “Vroeger waren we vooral bezig met het behoud van het bestaande groen in onze Vlaamse Rand, maar nu gaan we veel offensiever te werk. We behouden groen en we zorgen voor extra en toegankelijk groen”, aldus Weyts.